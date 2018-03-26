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Kutsi Kortizon Mağduru!

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Kutsi Kortizon Mağduru!
Kalbimdeki Deniz setinde at kazası geçiren şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin omuriliğinde hasar tespit edilmişti.

Kalbimdeki Deniz setinde at kazası geçiren şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin omuriliğinde hasar tespit edilmişti. Tedavisi boyunca kortizon tedavisi gören Kutsi'nin fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı.Magazin - 26.03.2018 03:00Kalbimdeki Deniz dizisinin çekimleri sırasında bindiği attan düşerek yaralanan Kutsi’nin omuriliğinde hasar tespit edilmişti. Kaza sonrası tedavi gören oyuncu, bu süreçte kortizon ilaçları kullandı, ancak bu ilaçlar da kilo almasına yol açtı. Kutsi şimdilerde diyet yaparak fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.

 

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