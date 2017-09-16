Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren kafenin açılışının 1'inci yıl kutlaması davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kutlama için çok sayıda balon bir görevli tarafından tutulurken, işletmeci Zeyni Ceylan masaya konulan pastayı kesmek üzere harekete geçti. Bu sırada, tutulan balonlar, yerde ateşlenen meşalenin isabet etmesiyle bir anda patlayarak Ceylan'ın üzerinde alev topuna dönüştü. Balonların patlaması sonucu saçları ve yüzü yanan Zeyni Ceylan hafif yaralandı. Zeyni Ceylan, kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.
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Kutlamada faciadan dönüldü
MERSİN'de bir işletmenin kuruluş yılı kutlaması sırasında yerde yakılan meşalenin kıvılcımlarının isabet ettiği balonların patladı. Patlamada 1 kişi hafif yaralandı.
Etiketler: Adnan Menderes Bulvarı, Mersin, haberler
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