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KÜTAHYA'DA MADENDE GÖÇÜK!

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KÜTAHYA'DA MADENDE GÖÇÜK!
Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte, ocak içeride bulunan H.A. ve Y.G. yaralandılar. Çalışma arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı şahıslar hastaneye getirilirken olay yerine giden ambulansla yolda karşılaştı. Daha sonra Gediz Devlet Hastanesine getirilen şahıslardan H.A. ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken, diğer yaralı şahıs Y.G.'in tedavisi Gediz Devlet Hastanesinde sürdürülüyor. 

 

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