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Kütahya'da belediye binası inşaatında lahit mezarlar çıktı

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Kütahya'da belediye binası inşaatında lahit mezarlar çıktı
KÜTAHYA'da yeni belediye binasının temel kazısında Roma dönemine ait olduğu belirtilen 5 lahit mezar bulundu.

Atatürk Bulvarı'nda yapılacak olan Kütahya Belediye binasının temel kazı çalışmaları sırasında işçiler lahit mezarlar buldu. Belediye yetkilileri inşaat çalışmalarını durdurarak durumu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Müze yetkililerinin yaptığı çalışmada temel kazısı sırasında 5 lahit mezar ortaya çıkarıldığını, mezarların Roma döneminden kalma olduğunu belirtti. Yetkililer, bölgede arkeolojik kazı çalışması yapılacağını bildirdi.

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