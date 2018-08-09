Kuşadası'nda facia: 9 kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde içinde 13 kişinin olduğu düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti. Bölgeye yakın kıyıya da çok sayıda ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 03.25'te alınan ihbar üzerine bir helikopter, bir uçak, iki sahil güvenlik botu ve bir dalış timi bölgeye görevlendirildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 9 kişinin cesedine ulaşıldı, olayda 4 kişi de kurtarıldı. Kurtarılanların ilk ifadelerine göre kayıp göçmen bulunmadığı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, teknenin battığı bölgede dalış timi görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, AA muhabirine, ölenlerden 7'sinin çocuk, 2'sinin de kadın olduğu bilgisini paylaştı.