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KURTLAR VADİSİ EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

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KURTLAR VADİSİ EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR
Kurtlar Vadisi Vatan filminin Berlin'deki galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, dizinin isminin Kurtlar Vadisi Kaos olarak değişeceği ve ekranlara geri döneceği müjdesini verdi.

"Dizide yakın zamanda güneyimizde yaşanan krizleri, ülkemizde yaşanan sıkıntıları, değişen konjonktürde bizim neler yaşayacağımızı ve etrafımızdaki coğrafyada neler yaşanacağını anlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Kurtlar Vadisi dizisinin bundan sonra 'Pusu' yerine 'Kaos' ismiyle devam edeceği bilgisini veren Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi dizi olarak geri dönecek ama adını değiştiriyorum. İsmini 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak düşündüm."  

 
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