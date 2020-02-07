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''KURTARIN BİZİ''
Coronavirüsü salgını artarak devam ediyor. Japonya'da 3 bin 700 yolcunun bulunduğu cruise gemisi şu an coronavirüsü nedeniyle karantina altında. Gemiden her gün daha fazla vaka sayısı anons ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre; gemide süren testlerde
Etiketler: cruise gemisi, corona, virüs
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