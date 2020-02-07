''KURTARIN BİZİ''

Çift, "Şu an gerçek anlamda karantinadayız, hem de bir geminin içerisinde sanırım buradan bir hastaneye de götürülmeyeceğiz. Enfekte olanlar kişi hastanelere götürülecek ama biz burada kabinlerde sıkışıp kaldık. İnsülin kullanmam gerekiyor umarım yetersiz gıda nedeniyle komaya girmem çünkü gemide kimse hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.