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''KURTARIN BİZİ''

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''KURTARIN BİZİ''
Coronavirüsü salgını artarak devam ediyor. Japonya'da 3 bin 700 yolcunun bulunduğu cruise gemisi şu an coronavirüsü nedeniyle karantina altında. Gemiden her gün daha fazla vaka sayısı anons ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre; gemide süren testlerde

Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan 10 kişinin daha coronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 bin 700 kişilik gemide enfekte olanların sayısı 61'e yükselmiş oldu.

 
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    Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Kong'lu bir yolcunun Wuhan coronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirilmeye başlanmıştı.

     
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      Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından 61 yolcuda coronavirüsü testleri pozitif çıktı.

       
      4GİZLİLİK ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ

        GİZLİLİK ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ 

        Gemide testleri pozitif çıkan 61 kişi hastaneye gönderilirken görevlilerin gizlilik çabası da dikkat çekti. Japonya Sahil Güvenlik üssünde yolcular ambulansa transfer edildiğinde koruyucu giysiler giyen görevliler barikat hazırlıyor.

         
        5KOMAYA GİRMEKTEN KORKUYORUM

          'KOMAYA GİRMEKTEN KORKUYORUM' 

          Geminin içerisinde bulunan İngiliz çift Facebook hesaplarına yükledikleri videoda, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü ve bu suyun da yemeklerde kullanıldığını açıkladı.

           
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            Çift, "Şu an gerçek anlamda karantinadayız, hem de bir geminin içerisinde sanırım buradan bir hastaneye de götürülmeyeceğiz. Enfekte olanlar kişi hastanelere götürülecek ama biz burada kabinlerde sıkışıp kaldık. İnsülin kullanmam gerekiyor umarım yetersiz gıda nedeniyle komaya girmem çünkü gemide kimse hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

             
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              Geminin içerisindeki yolcular sosyal medya üzerinden fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Görüntülerde özel giysili ekiplerin boş koridorlarda bir yerden bir yere koştukları görülüyor.

               
              8ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İÇTİNİZ Mİ DİYE SORUYORLAR

                ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İÇTİNİZ Mİ DİYE SORUYORLAR 

                Dünya basını da gemiden gelen tüm gelişmeleri canlı yayınlarla ve son dakikalarla takip ediyor. Yolcuların bazıları sosyal medya üzerinden karantinadaki gemide yapılan testlerin ne olduğunu anlattı.

                  Kabinlere gelen sağlık görevlilerinin ateşlerini ölçtüklerini, öksürme, ağrı gibi semptomşları olup olmadıklarının sorulduğunu ve ateş düşürücü içip içmediklerinin merak edildiğini ifade etti.

                   
                  10AMERİKALI ÇİFT BALAYINDAYDI

                    AMERİKALI ÇİFT BALAYINDAYDI 

                    Amerikalı yeni evli çift, Milena Basso ve Gaetano Cerullo Diamond Princess'te balayı tatili yapıyorlardı. Çift şimdi gemiden ne zaman çıkabileceklerini dahi bilemiyor.

                      Genç çift 2 yıl önce evlenmiş ancak gemide balayını karşılayabilmek için 2 yıl boyunca para biriktirmişlerdi. Genç çift CNN canlı yayınına bağlanıp ABD Başkanına çağrıda bulundu.

                       
                      12TRUMP KURTAR BİZİ

                        "TRUMP KURTAR BİZİ" 

                        CNN'e konuşan çift, "Burada güvende olduğumuzu düşünmüyoruz. Karantina virüsün olduğu bir gemide değil, tıbbi bir ortamda olmalı. Bize odamızdan çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Buradan ne zaman kurtulacağımız belli bile değil" ifadelerini kullandı.

                          Canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen çift, "Donald Trump bizi buradan kurtar. Bize bir uçak gönder bu gemiden çıkmak istiyoruz" çağrısında bulundu.

                           
                          14CEHENNEM GİBİ

                            "CEHENNEM GİBİ" 

                            Gemideki yolculardan biri olan Olivia Capodicasa, geminin karantinaya alındığında büyükannesiyle birlikte yolculuğunun son gecesindeydi. Avustralyalı genç kadın yaşananları 'cehennem' olarak nitelendirdi. Capodicasa, "24 saat buradayız bütün gün tv izlemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

                             
                            15JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA

                              JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA 

                              Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, enfekte olanların tıbbi bir tesise taşınacağını, kalan binlerce kişinin ise 14 gün boyunca Carnival Corp gemisinde karantinaya alınacağını açıkladı.

                               
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                                Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.

                                 
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                                  Sağlık bakanı Kato gemide karantinada olanların tamamının virüs testinden geçirileceğini açıkladı.

                                   
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                                    Enfekte olan 10 kişiden 3'ü Japonya, 2'si Avustralya, 1 ABD, 1 Filipin, 3'ünü ise Hong Kong vatandaşı olduğu açıklandı.

                                     
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                                      Geminin dışından çekilen karelerde onlarca sağlık görevlisinin yoğun bir biçimde çalıştığı görülüyor.

                                       
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                                        Salgından şu ana kadar dünya genelinde 492 kişi yaşamını yitirmiş durumda. 25 ülkede 24 bin 500 kişinin ise enfekte olduğu belirtiliyor. Çin'de 60 milyona yakın insan kilit altında ve üç şehirde binden fazla tvaka bildirildi.

                                         
                                        21HONG KONGDA DA CRUISE GEMİSİ KARANTİNADA

                                          HONG KONG'DA DA CRUISE GEMİSİ KARANTİNADA

                                          Hong Kong'da da bir cruise gemisi karantinada Kai Tak Terminali'nde demirlemiş vaziyette. Bin 800 kişilik gemide 30 kişilik personelin hasta olduğu ancak şu an durumlarının iyi olduğu açıklandı. Gemide taramalar devam ediyor.

                                           
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