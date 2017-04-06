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'Kürtaj şantajı'nın perde arkasında neler yaşandı?

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'Kürtaj şantajı'nın perde arkasında neler yaşandı?
Yağmur Tanrısevsin'in ortaya attığı kürtaj iddiasıyla ilgili haberin perde arkasında yaşananlar...

oyuncu Yağmur Tanrısevsin, eski menajeri Tümay Özokur ile davalık olmuş, Tanrısevsin de konuyu farklı bir yere taşıyarak karşı dava açmış ve menajerinin ‘Yağmur kürtaj oldu haberi çıkartırız’ diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Bugün bir tv programında Tanrısevsin'in ortaya attığı kürtaj iddiasıyla ilgili haberin perde arkası gündeme getirildi. Şirketin basın danışmanının açıklamasına yer verildi.

İşte o açıklama:

KEREM BÜRSİN TEŞEKKÜR ETTİ

"Yağmur şirketimizin sanatçısı olduğu dönemde kist ameliyatı oldu ve biz de hastanede kendisini ziyarete gittik. O dönem Kerem Bürsin'le beraberdi. Kerem de o sırada hastanedeydi. Olayın yanlış anlaşılma ihtimalinin önüne geçmek için 'Bu sağlık haberini olduğu gibi tüm bilgileriyle basına geçelim. Biri hastanede sizi görüp yanlış anlayıp 'Çocuk aldırdı' yorumu yapabilir' diye öneride bulunduk. Yağmur hanım kabul etti.

Hatta o dönem ki sevgilisi Kerem Bürsin de hassasiyetimiz nedeniyle bize teşekkür etti. Sonra hastaneden bilgileri alıp basınla paylaştık. Bu konu da gazetelerde yer alan küpürlerde görüldüğü üzere basında zaten haber oldu. Belgelerimiz mevcut. Asla bir şantaj ya da tehdit sözkonusu değildir. Biz temsil ettiğimiz sanatçımızın olası mağduriyet ihtimalini önlemek amacıyla benzer örnekleri (Daha önce ünlü çiftler hakkında çıkan kürtaj haberlerini) göz önüne alarak işimizi yaptık. Yağmur hanım ajansımızla yaptığı sözleşme şartlarını hiçe sayıp mahkemede zor durumda kalınca asla ispatı olamayan, baştan aşağı gerçek dışı olan böyle haksız bir savunmayla dava açtı. Asıl iftiraya ve ihanete uğrayan taraf biziz."

 

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