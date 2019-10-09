KURŞUN DİZİSİNİN İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

FOX'un iddialı dizisi Kurşun, 23 Ekim'de ekran macerasına başlıyor.

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un izleyici ile buluşmak için gün sayan dizisi 'Kurşun'un ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı 'Kurşun', 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta ekran macerasına başlayacak.

İŞTE KURŞUN DİZİSİNİN İLK BÖLÜM FRAGMANI