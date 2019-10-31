KÜRSÜDE YUMRUK! ANKARAGÜCÜ GENEL KURULUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER…

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı. Mutlu'nun sözleri üzerine kürsüye çıkan kişiler, delegeye saldırdı.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede çıktı. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.

Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.

Olayların ardından başkan adayı Fatih Mert, "Böyle terbiyesizlik olmaz. Başkan adayı değilim" diyerek salonu terk etti.

Çıkan olayların ardından eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler'in de aday Fatih Mert´in listesinde olduğu belli oldu.

Fatih Mert'in salonu terk etmesinin ardından İşler de Mert ile görüşmek üzere Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun derneğine gitti. İşler, Fatih Mert'i ikna ederek yeniden oy verme işlemini takip etmek için salona gelmesini sağladı. Ankaragücü'nde tek aday olarak seçime giren Fatih Mert, 289 oyla başkanlığa seçildi.