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Kürk giyeceğime çıplak gezerim

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Kürk giyeceğime çıplak gezerim
New York Manhattan’da objektif karşısına geçen Ve fotoğrafları ile nefes kesen Zuhal Şengül kürk giyenlere ateş püskürdü!

 Kürk giyen  insanların özgüven ve empati yeteneğinden yoksun insanlar olduklarını belirten Şengül kürk giymektense çıplak gezmeyi tercih edeceğini açıkladı. 

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