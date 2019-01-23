Kürk giyen insanların özgüven ve empati yeteneğinden yoksun insanlar olduklarını belirten Şengül kürk giymektense çıplak gezmeyi tercih edeceğini açıkladı.
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Kürk giyeceğime çıplak gezerim
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Etiketler: Zuhal şengül, kürk
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