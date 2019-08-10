Uçankuş.com'un haberine göre; Kurban Bayramı süresince kurban kesecek vatandaşlar kırmızı ete doyarken beyaz et ise arka plana atılmış olacak. Bu nedenle Samsun Saathane Meydanı’nda balıkçı tezgâhlarında durgunluk yaşanırken balıkçılar bayramın ardından balığa yeniden rağbetin artmasından umutlu. Balıkçılar ayrıca yeni balık sezonundan da umutlu.
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KURBANDA, BALIK SATIŞLARI DURGUN!
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte balıkçı tezgâhlarında durgunluk yaşanıyor.
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