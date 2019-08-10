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SON DAKİKAAFRİN'DEN KÖTÜ HABER! 2 ASKER YARALI!

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

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KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!
Mübarek Kurban Bayramı Tatili bugün başladı.

4 Gün sürecek Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Haber Konseyi ailesi olarak, tüm müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz...

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