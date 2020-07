Kurban Bayramı'nda yasak!

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ise valilerden peş peşe açıklamalar geliyor. İşte detaylar...

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ise valilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Vaka sayısının artmasından endişe edilirken, yeni yasaklar açıklanıyor. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1280, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, 2 gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı.

Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadesini kullandı.

BARTIN'DA YASAK!

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’nda köy bayramlaşmalarının, mezarlık ziyaretlerinin ve toplu organizasyonların yasaklandığını açıkladı.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek organizasyonlarına da yasak getirildi.

Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan kararlara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.



ZONGULDAK

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken, koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi. Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedaviye alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı’yla ilgili alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.

‘AİLENİ SEVİYORSAN UZAKTAN BAYRAMLAŞACAKSIN’

Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların maskeleri çene altında tuttuğu görüldü. Halise Çakır, insanların daha bilinçli olmasını isteyerek, "Önce maske, sonra sosyal mesafe. Dışarıda sosyal mesafe diye bir şey yok. Bayramda kimse bir yere gitmesin. Telefonlar var. Bir şekilde telefonla görüşüyoruz. Aileni seviyorsan uzaktan bayramlaşacaksın, yakınlaşmayacaksın" dedi.

Mert Mete Tekin ise koronavirüse karşı yetkililerin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü ifade ederek, "İlk zamanlarda kentte bayağı bir vaka sayısı oldu ama şu an azaldığını düşünüyorum. Şu an daha iyi gidiyor. Bence Zonguldak diğer illere göre kurallara uyma konusunda daha duyarlı. İnsanlarımız maskeleri takıyor. Ülkemiz inşallah koronavirüsü atlatacak" diye konuştu.

KARABÜK'TE TOPLU BAYRAMLAŞMA YASAKLANDI

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından Kurban Bayramı'nda, arife günü yapılacak mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına karar verildiği belirtildi.

Toplu bayram yemeklerinin de yapılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram namazı kılınacak camilerin içinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanarak yoğunluk oluşturulmamasına karar verilmiştir."

TOPLU BAYRAMLAŞMA YOK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmaların yapılmamasına ve namaz çıkışında vatandaşların, kalabalık olmasına mahal vermeden camiden ayrılmalarına, köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına, bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların ve kesim sırasında oluşan atıkların kist hidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine karar verildi.



Gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş tüm kurallara işletme sahipleri, çalışanlar ve hizmet alan vatandaşlar eksiksiz uymalıdır."



GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentte, tüm vatandaşları alışkanlıklarından vazgeçmeye davet etti. Gül, "Herkesin kendisini disipline etmesi lazım. Bayram geliyor ve ne kadar çok bayramlaşırsak, ne kadar çok el öpersek, ne kadar çok kalabalık yemek yersek o kadar sıkıntıya gireriz" dedi. Kentte koronavirüs tedavisi gören 9 bin kişinin sağlığına kavuştuğunu belirten Gül, halen 18 bin kişinin de karantinada olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınında vaka artışının en çok görüldüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül basın toplantısı düzenledi. Salgının önlenmesi ve vaka sayılarının azalması için vatandaşın kendisini disipline etmesi gerektiğini dile getiren Vali Gül, insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

‘YAYILMA NEDENİ; KÜÇÜK EVLERDE KALABALIK AİLELER’

Gaziantep'in şehirleşme ve eğitim ile ilgili sıkıntısı olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bu sorunlar bugün karşımıza çıkıyor. Şehirleşme sorunuyla ilgili şunu görüyoruz; 70-80 metrekare evlerde 8-10 kişilik aileler yaşıyor. Pandeminin yayılmasında, artmasında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için uzmanların bunu araştırması lazım" dedi.

'TEST YAPILACAK KİŞİ EVİNDEN ÖZEL ARAÇLA ALINIP, BIRAKILACAK'

Vali Davut Gül, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 444 ile başlayan yeni bir hat kurulacağını ifade etti. Koronavirüslü hastanın sağlık kuruluşuna ulaşımının ve takibinin bu sistem ile kolaylaşacağını anlatan Vali Gül, aynı zamanda şoförlü araç kiralanarak test yapılan kişilerin bu araçlarla evinden alınıp bırakılarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önleneceğini vurgulayarak, "Normal sağlık hizmeti dışında ambulans dışında şoförlü araç kiralayacağız. Bu aracın yapacağı; hasta olan ya da risk taşıyan kişinin toplu taşıma aracını kullanmasını önlemek. Araç ile hasta veya riski kişi hastaneye gelecekse bu araçla alınıp, tekrar evine bırakılacak. Bu mekanizmayı oluşturacağız" diye konuştu.

‘KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DEVAM EDECEK’

Kontrollü sosyal hayatın 2 yıl sürebileceğine dair sosyal medya paylaşımı ile de gündeme gelen Vali Gül, bu sürenin uzmanların tartıştığı bir konu olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:



"İnşallah bu süreç 2 ay içerisinde aşılır. 2 yıl deniliyor, belki o kadar sürmeyebilir, belki daha fazla sürebilir. Bunu neden açıkladık; vatandaşlardan 15-20 gün, bir ay sokağa çıkma yasağı beklentisi var. Vatandaş evde bir süre kalalım hastalık komple ortadan kalksın diyor. Bunu yaptıktan sonra da herkes pandemi öncesi hayatına dönsün istiyor. Bunun olmayacağını anlatmak için süreç 2 yıl sürebilir uyarısını yaptık. Bir ay evde kalsak Gaziantep'te vakayı sıfırlasak, dışarıda sıfırlanmadıkça risk devam eder. Kontrollü sosyal yaşamda üzerimize düşeni yapmazsak 10 gün içerisinde yine aynı yere geliriz. Aşı veya kalıcı çözüm bulunana kadar risk her zaman var. Aşı bulunana kadar da kontrollü yaşam devam edecek. Kendimizi disipline etmemiz ve bu sorunun dünyada ortadan kalkması lazım. Çünkü sorun sadece Gaziantep'in değil, dünyanın sorunu."



‘TEDBİRLER YÜZDE 10 KAMU, YÜZDE 90 VATANDAŞ İRADESİ İLE MÜMKÜN’

Türkiye'de vakaların yükseldiği dönemde Gaziantep'te vaka sayısının arttığını, ancak ülke genelinde düşüş yaşanırken kentte yükselişe geçtiğini de dile getiren Vali Gül, "Şu anda nüfus oranına, şehir göstergelerine bakınca vaka sayımız fazla. Bu konuda da vaka sayısını azaltmak adına hepimizin düşünmesi lazım. Kurallara uymadıkça dışarıda bir kişinin bizleri koruma veya kurtarma ihtimali yok. Koruyucu ve önleyici tedbir almamız gerekiyor. 2,5 milyon insanı polis veya jandarma ile koruyamayız. Hastalığı engelleyecek tedbirlerin uygulanmasında kamunun etkisi yüzde 10 olabilir. Ama bu yüzde 90 vatandaşın iradesi ile mümkün' şeklinde konuştu.

18 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Gaziantep'te pandemi sürecinde 9 bin kişinin koronavirüs tedavisi görerek sağlığına kavuştuğunu ve halen 18 bin kişinin de karantinada olduğunu dile getiren Davut Gül, "Günlük ortalama 1500 test yapıyoruz. İstenirse bu sayıyı artırabiliriz. Karantinada olan insanlarımızı da yakından takip ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Karantina kuralını ihlal eden kişilere 3 bin 150 lira idari para cezası yazıyoruz. İkinci kez ihlalde bulunanı alıp yurda yerleştiriyor ve hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugüne kadar 9 bin civarında iyileşen hastamız oldu. Sayıların düşmesi lazım ve makul seviyeye gelmesi lazım" dedi.



MALATYA

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında 6 kişi, katıldıkları cenaze sonrası koronavirüse yakalandı. Pozitif vakalar sonrası mezra karantinaya alınırken, 6 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.



İlçenin Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrası, 6 kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı.



Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında 6 kişide Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. 1 hafta önce katıldıkları cenazede yoğun temas kurdukları tespit edildi. Bunun üzerine mahalle 14 günlük süreyle karantinaya alınmıştır" denildi.



MARDİN

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, çocuğunun korona virüs testi pozitif çıktığı halde çalışamaya devam eden berbere 5 bin lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgilere göre, Poyraz Mahallesinde berber dükkanı işleten M.Ö. isimli berber, 3 aylık çocuğunun korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen çalışmaya devam etti. Karantina süresi içerisinde çalışmaya devam etmesi gerekçesiyle M.Ö.'ye 5 bin lira ceza yazılıp, korona virüs tedbirleri çerçevesinde berber dükkanı zabıta ekiplerince kapatıldı.



ISPARTA

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü, Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.



Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köy, İlçe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.



Konuyla ilgili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Bağkonak köyünde Covid-19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.07.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile 28.07.2020 Salı günü saat 23.30’dan itibaren, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.



KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü gösteri, yürüyüş ve toplantıların bir hafta süre yasaklandığını duyurdu.

Valilikten korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde (İl merkezi, ilçeler ve Jandarma Sorumluluk Bölgeleri dahil) gerçekleştirebilecek her türlü Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Çelenk Sunma, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 28.07.2020 günü saat 00:00 dan geçerli olmak kaydıyla bir hafta (7 gün) süre ile Yasaklanmıştır” denildi.