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Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

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Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Gelen son dakika haberine göre hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan gelişmeler kabine toplantısında masada olacak. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan canlı yayında kabine toplantısının gündemini aktardı. İşte sıcak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplantısı var. Kabine toplantısının saati 15.00. Gündemde hem iç politikaya yönelik hem de dış gelişmelerle ilgili sıcak başlıklar olacak.

BİLİM KURULU ÜYELERİNİN TAVSİYELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kurban Bayramı'nda ek tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin görüş alışverişi yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri ve son durumla ilgili bir sunum yapacak. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem trafik denetimleri hem de kurban kesim yerleriyle ilgili denetimler hakkında kapsamlı değerlendirmede bulunması bekleniyor.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Bir diğer önemli konu başlığı ise Ayasofya. 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınmıştı. İç politikada da Ayasofya'yı konuşmaya başlamıştık. Bu noktada kabine toplantısında bir Ayasofya değerlendirmesinin yapılacağını söylemek mümkün.

AKDENİZ'DEKİ SICAK GELİŞMELER

Dış politikaya bakarsak oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Doğu Akdeniz, Akdeniz ve Ege'deki sıcak gelişmeler masada olacak. Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğin konuşulmasını bekliyoruz. Türkiye'nin NAVTEX ilanının ardından Oruçreis sismik araştırma gemisi bölgeye gitmiş ve sıcak çatışmanın eşiğine varan bir gerilim yaşanmıştı. Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırması da masada.

LİBYA'DA SON DURUM

Akdeniz'in diğer yakasındaki Libya'da bir süredir diplomasi trafiği devam ediyordu. Sirete-Cufra'ya bir operasyon olur mu sorusu akıllarda. Libya'da Sarrac Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Ardından İtalyan Başbakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Libya'daki son gelişmeler de kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi.

SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE

Suriye çok uzun süredir gündemimizde. İdlib'deki durum gündemimizde. Aynı zamanda bir ateşkes var. Rusya ile bölgede ortak devriyeler devam ediyor.

Terörle mücadele bir diğer gündem başlığı olacak. Yurt içinde ve yurt dışında devam eden operasyonlar ele alınacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip kabine toplantısında dair gündem maddeleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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