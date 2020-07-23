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Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

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Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
Kurban Bayramı tatili için artık çok az günler kaldı. Vatandaşlar tatil yapmak için plan yapmaya başladılar. Peki, kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte resmi açıklanan takvime göre bayram tatil günleri...
 
  • 01
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurbanlık fiyatlarını araştırıp hem de bayram tatilinin hangi günlere denk geldiğini araştırıyorlar. Diyanet'in yayınlamış olduğu dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihlerini sizlere listeleyelim...

  • 02
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    KURBAN BAYRAMI (AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE

    KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA

    KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR

    KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ

  • 03
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    Arapça’da gerek maddî gerekse mânevî her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurbân kelimesi dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. 

  • 04
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    Kurban hemen bütün dinlerin ana temalarından birini teşkil ettiği gibi çeşitli dillerde bu kavramı ifade için kullanılan kelimelerin kök anlamlarında da müşterek taraflar vardır. Latince kökenli Batı dillerinde kurban karşılığı kullanılan sacrifice kökünde “kutsamak, bir nesnenin tanrıya sunularak kutsal hale getirilmesi”, offering de “tanrıya hediye sunma, takdime” anlamını taşır.

  • 05
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    Eski Ahid’de kurban karşılığında “bağış ve vergi” mânasındaki minha, “yaklaştıran şey” anlamında gorban ve “kutsal kan dökme”yi ifade eden zebah kelimeleri kullanılır (Tekvîn, 4/3, 31/54, 32/14, 33/10; Çıkış 10/25, 12/27; Levililer, 2/1-13; Ezra, 20/28, 40/43). Sâmî gelenek içinde yer alan Arapça’da kurban kelimesi terim anlamındaki kurbanı da kuşatacak biçimde daha genel bir anlam taşırken İslâmî literatürde ibadet amacıyla kesilen hayvana udhiyye (dahiyye) eti için kesilen hayvana zebîha denilir. 

  • 06
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    Udhiyye adlandırması, hayvanın kurban bayramında kuşluk vakti (duhâ) kesilmekte oluşuyla açıklanır. “İbadet” anlamında nesîke, nüsük ve mensek de özelde kurbanı ifade eder. Hac ve umrede kesilen kurbanlar ise genel olarak “sevkedilip götürülen, sunulan şey” mânasında hedy veya kesilen hayvanın büyükbaş ya da küçükbaş oluşuna göre bedene ve dem şeklinde özel isimler almış, doğan çocuk için kesilen kurbana da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adından hareketle akîka denilmiştir. 

  • 07
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    Türkçe’de kurban kelimesi yalın olarak kullanıldığında kurban bayramında ibadet amacıyla kesilen hayvanı ve bu kesim işlemini ifade ederken diğerleri türüne göre “adak kurbanı, kefâret kurbanı” gibi özel isimler almıştır.

  • 08
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    Kurban edilecek hayvanlar kusursuz olmalıdır. Pek çok durumda hayvanın erkek olması istenmiş, şükür ve ilk mahsul takdimeleri gibi diğer durumlarda erkekle dişi arasında tercih kişiye bırakılmıştır. Kurban olarak sunulan hayvanların doğumdan itibaren yedi günden önce takdim edilmemesi (Levililer, 22/26-27),anne ile yavrusunun aynı günde boğazlanmaması emredilmiştir (Levililer, 22/28). 

  • 09
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri

    İlk doğanlar bir yıl içinde takdim edilmelidir (Tesniye, 15/19). Pesah kuzusunda olduğu gibi yakılan takdimelerle günah ve şükran takdimelerinin bir yaşından daha fazla olması istenmiştir (Çıkış, 12/5, 29/38; Levililer, 9/3, 23/12, 19). Bazı özel kurbanların bir iş yapmamış, boyunduruk vurulmamış ve henüz yavrulamamış bir hayvandan olması gerekirdi (Sayılar, 19/1-10; el-Bakara 2/67-71). Ayrıca kurbanın onu sunan kimsenin malı olması gerekiyordu (Tesniye, 28/19; II. Samuel, 24/24).

  • 10
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
  • 11
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
  • 12
     
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
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