- BIST 119.031
- Altın 416,548
- Dolar 6,8403
- Euro 7,9474
- İstanbul 28 °C
- Ankara 30 °C
- Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
- Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandı
- Teknoloji
- Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti
- Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
- Yatırımcıların gözdesi ons altın oldu...
- Galatasaray'da kritik transfer..
- İstanbul Sözleşmesi tam metni
- Küçük ekranıyla satışa çıkacak
- Ömer çelik'ten Macron’un sözlerine sert yanıt!
- 8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...
- 2020 YAŞ kararları terfi listesi
- Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?
- Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!
- Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti
Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
Kurban Bayramı tatili için artık çok az günler kaldı. Vatandaşlar tatil yapmak için plan yapmaya başladılar. Peki, kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte resmi açıklanan takvime göre bayram tatil günleri...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleriKurban Bayramı tatili için artık çok az günler kaldı. Vatandaşlar tatil yapmak için plan yapmaya başladılar. Peki, kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte resmi açıklanan takvime göre bayram tatil günleri...
Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, Aya
Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acilen çıkartılmasını istediği sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu.
Malatya'da Örnek Bir Müdür!Malatya’da depremde zarar görüp yıkılmasına karar verilen 29 okulun yerine yapılmaya başlanan okulların bazılarının yeni eğitim yılına yetiştirileceği bildirildi.
VİDEO GALERİ
- 18:56 - Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri
- 18:13 - Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandı
- 17:47 - Teknoloji
- 17:27 - Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti
- 17:17 - Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
- 17:11 - Yatırımcıların gözdesi ons altın oldu...
- 16:56 - Galatasaray'da kritik transfer..
- 16:44 - İstanbul Sözleşmesi tam metni
- 16:36 - Küçük ekranıyla satışa çıkacak
- 16:28 - Ömer çelik'ten Macron’un sözlerine sert yanıt!
- 15:50 - 8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...
- 15:42 - 2020 YAŞ kararları terfi listesi
- 15:36 - Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?
- 15:29 - Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!
- 15:21 - Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim