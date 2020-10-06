Kural tanımaz Şeyma...

Şevval Şahin'in geçtiğimiz günlerde, abartıldığı kadar vakanın olmadığını dile getirmesi bazı sosyal medya kullanıcılarını kızdırmıştı. Şahin'e, "Cehalet artık her yerde", "Sizin gibiler parti yapsın, düğün yapsın diye sağlık çalışanları perişan oluyor. O zaman hastanelere gitmeyin",demişti