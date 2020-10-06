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Kural tanımaz Şeyma...

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Kural tanımaz Şeyma...
Koronaya inat partilere devam eden Şeyma Subaşı: Aptal değiliz

Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle eleştirilen Şeyma Subaşı, açıklama yaptı

Şeyma Subaşı, "Restoranlar kaça kadar açık ve içinde yüzlerce insan yok mu? Bırakın da kendi aramızda birazcık eğlenelim. Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz. Sadece eğleniyoruz!" ifadelerini kullandı.

 

Subaşı, geçen haftalarda Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in düzenlediği bir partiye katılmış, parti sonrasında 10 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

 

Şevval Şahin'in geçtiğimiz günlerde, abartıldığı kadar vakanın olmadığını dile getirmesi bazı sosyal medya kullanıcılarını kızdırmıştı. Şahin'e, "Cehalet artık her yerde", "Sizin gibiler parti yapsın, düğün yapsın diye sağlık çalışanları perişan oluyor. O zaman hastanelere gitmeyin",demişti

 

Allah akıl fikir versin, hastalığın ciddiyetini fark edemeyen insanlara", "Hastalık ciddi olabilir de, olmayabilir de ama her insan sorumlu olmak zorunda" gibi yorumlar yapılmıştı.

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