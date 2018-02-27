Kupa Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Hafta sonu Süper Lig'te karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe bu kez kupada kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetecek. Hafta sonu oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.