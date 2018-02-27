Kupa Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetecek. Hafta sonu oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.
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Hafta sonu Süper Lig'te karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe bu kez kupada kozlarını paylaşacak.
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