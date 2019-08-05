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KUMARDA KARISINI KAYBETTİ!

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KUMARDA KARISINI KAYBETTİ!
Hindistan'da kumar bağımlısı bir adam, parası bitince karısı üzerine kumar oynadı. Kaybeden adam, arkadaşı ve akrabasının karısına toplu tecavüz etmesine izin verdi.

Hindistan'da kumar bağımlısı bir adam, parası bitince karısı üzerine kumar oynadı.

İddiaya göre ismi açıklanmayan adamın akrabası ve arkadaşı sürekli evine gelip içki içip kumar oynuyorlardı. Parası biten adam karısının üzerine oynadı. Oyunu kaybedince akrabası ve arkadaşına karısına tecavüz etmelerine göz yumdu.

KARISINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Olaydan sonra kumarbaz koca, annesini evine gitti. Eve giden adam, hata yaptığını söyleyerek karısından özür diledi. Bunun üzerine karısı kendisini affetti.

BİR KEZ DAHA TECAVÜZE İZİN VERDİ
Adam, karısı ile arabayla eve geri dönerken bir yerde durup bu kez başka arkadaşlarının karısına tecavüz etmelerine izin verdi.

Kadın kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek polise gitti.

Kaynak: Sondakika.com

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