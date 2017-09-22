Külüp Başkanları Bakanlık'ta

Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etmek için bakanlık binasına geldi.
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Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etmek için bakanlık binasına geldi.
Etiketler: Kulüp, başkanları, Bakanlık, haberler
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