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Külüp Başkanları Bakanlık'ta

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Külüp Başkanları Bakanlık'ta
Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etmek için bakanlık binasına geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etmek için bakanlık binasına geldi.

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