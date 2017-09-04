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Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise "yeşil yıldız"

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Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise "yeşil yıldız"
Kültür ve Turizm Bakanlığının çevreyle dost turizm tesislerini teşvik etmek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, "yeşil yıldız" almaya hak kazanan tesis sayısı 399'a ulaştı.

Çevreyle dost uygulamaları hayata geçiren 34 ildeki 399 tesise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "yeşil yıldız" verildi.

Doğanın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşma ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesi amacıyla  ilk olarak 2008'de başlatılan Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi'ni (yeşil yıldız)  almaya hak kazanan tesislerin sayısı her geçen gün artıyor.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde turizm tesislerine "yeşil yıldız" verilmesi için enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketimi ve atık miktarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmaları, tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik  mimarisi, doğaya duyarlılık konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmesi gibi kıstaslara bakılıyor.

Şartları yerine getiren tesislere "yeşil yıldız" belgesini veren Bakanlık, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızları da yeşil renkli olacak şekilde düzenliyor. "Yeşil yıldız"ı almaya hak kazanan tesisler, çevrenin korunmasına  katkıda bulunmanın yanı sıra tanıtım ve pazarlamalarında da farklılık imkanına  sahip oluyor.

Çevreyle dost tesisler 34 ilde

Bakanlığın verilerine göre, uygulamanın başladığı 2008'den bugüne  kadar çevreyle dost uygulamaları yerine getiren 34 ildeki 399 tesis "yeşil  yıldız" almaya hak kazandı.

Öte yandan, en iyi uygulamalar arasında gösterilen "yeşil yıldız"  programı, 2010'da Turist Rehberleri Birliğince (TUREB) verilen "Çevresel  Sürdürülebilirlik", 2012'deki Skalite 2012 Turizm Oskarları yarışmasında  "Çevrenin Korunmasına Katkı" kategorisinde birincilik ve "Green Apple Environment  Awards 2016" ödülünü kazanmıştı.

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