Fatma Keskin

HaberKonseyi'nde yeni bir kültür & sanat köşemiz var. Kültür Konseyi köşemizde, Fatma Keskin imzasıyla kültür & sanat haberleri; sinema, tiyatro, film festivalleri, konser takvimlerine yer vermeye başladık. Kültür sanat ajandanızı oluşturken mutlaka Kültür Konseyi köşemize bakın.



31 Ocak 2018 Çarşamba

Sanatçı: Kanahi Yamashita

Mekan: Akbank Sanat, 20:00

Akbank Sanat Gitar Günleri bu sene gitarın önemli ismini ağırlıyor.

Efsaneleşmiş japon gitarist Kazuhito Yamashita’nın kızı olan sanatçı, çocukluğundan beri "Kazuhito Yamashita Family Quintet" in bir üyesi olarak İtalya, Portekiz, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, ABD, Kore, Vietnam, Singapur ve Japonya'da konserler verdi. Babasıyla ikili olarak,Benicasim, Uppsala ve Santo Tirso gibi festivallerde Rimsky Korsakov’un “ Scheherazade”ını seslendirdi. Yine babasıyla, 2015’te Mario Castelnuovo-Tedesco’nun “2 Gitar ve orkestra” için konçertosunu Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası eşliğinde yorumladı.

2017'de Münih'teki 66. ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nda yarı finalistlerden biri olan Yamashita, gitarda geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilmektedir.

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Sanatçı: Mor ve Ötesi

Mekan: Dorock XL, 22:30

Başarılı rock müzik grubu mor ve ötesi 31 Ocak'ta Dorock XL sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

2004 yılının Nisan ayı sonunda "Dünya Yalan Söylüyor" albümü yayımlayan mor ve ötesi'nin albümden çıkan ilk single'ı "Cambaz", radyo ve televizyonlarda büyük ses getirirken, "Mustafa Hakkında Her Şey" filminde de yer alan "Bir Derdim Var" adlı parça, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Şarkısı" seçilerek Altın Portakal Ödülü'nü aldı ve hem dinleyiciler hem de müzik otoriteleri tarafından yılın şarkısı olarak değerlendirildi.

Çeyrek milyonluk bir satış yakalayan "Dünya Yalan Söylüyor", yayımlanışından iki buçuk yıl sonra Blue Jean dergisi tarafından "Tüm Zamanların En İyi Türkçe Rock Albümü", Billboard dergisi tarafından da "Son On Yılın En İyi İkinci Türkçe Rock Albümü" seçildi. Bu başarıyı, oldukça yoğun ve kapsamlı bir konser ve turne trafiğiyle destekleyen grup, müziğini yurt çapında büyük kitlelerle paylaşma şansı buldu.

mor ve ötesi grubu, Türkiye'yi 53. Eurovision Şarkı Yarışması olan 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda söz ve müziği kendilerine ait olan "Deli" adlı Türkçe şarkı ile temsil etti. İkinci yarı finalde yarışan grup, ilk 10'a girmeyi başardı ve 24 Mayıs'taki Eurovision finaline katılmaya hak kazandı. Rusya'nın birinci olduğu final yarışmasında, mor ve ötesi 12. sırada sahneye çıkıp yarışmayı 138 puanla 7. olarak tamamladı.

Grup, Eurovision sonrası 24 Kasım 2008'de "Başıbozuk" isimli albümünü çıkardı. Eurovision için kaydedilen üç şarkı "Deli", "İddia" ve "Sonbahar" şarkılarının yanı sıra, eski şarkılarının remix'leri ve canlı performansları bu albümde yer aldı. 2 kere Kral TV Video Müzik "En İyi Grup" ödülüne layık görüldü.

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Sanatçı: Rubato

Mekan: IF Performance Hall Ataköy, 21:00

Pek çok önemli müzisyenin orkestrasında çalan dört müzisyen; Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’ün kurduğu, ”Ritmik özgürlük”anlamına gelen Rubato’nun ilk albümü 2013 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiye ”Bir” oldu. Grubun ikinci albümü Sony Music etiketiyle 2016 yılında ”İKİ” adlı ikinci albümünü çıkaran grup 31 Ocak’ta IF Performance’ta sevenleri ile buluşuyor.

1 Şubat 2018 Perşembe

Sanatçı: Mohsen Namjoo

Mekan: Zorlu PSM Ana Tiyatro, 20:30

İran'ın Bob Dylan'ı olarak tanınan Acem-blues türünün kurucusu Mohsen Namjoo, Rock ve cazı geleneksel İran müziği ile harmanladığı eşsi müziğiyle 1 Şubat’ta Zorlu PSM Ana Tiyatro’da!

İranlı söz yazarı, şarkıcı, müzik bilimcisi ve setar sanatçısı Mohsen Namjoo, New York Times tarafından “İran’ın Bob Dylan’ı” olarak tanımlanıyor. İran’daki gençliği dünyada temsil eden vizyoner bir isim olan Namjoo klasik fars setarını, elektrik gitar; rock & blues vokal tekniklerini Avaz ile (Fars şarkı söyleme tekniği) birleştiriyor.

Namjoo 1976'da, İran'ın kuzeydoğusunda dotar sanatçıları ile tanınan Torbat-e-Jam kentinde doğdu, ancak Meşhed'de büyüdü. İran geleneksel müziği ile kendisi üzerinden büyük bir etkisi olan babasının ölümünden sonra ilgilenmeye başladı. Müzik eğitimine Mashhad Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda, Nassrolah Nasseh-Pour'un gözetiminde geleneksel İran şarkılarını (avaz) öğrenerek başladı.

Altı yıl sonunda İran geleneksel şarkı repertuarını tamamlayan Namjoo, 1994'te Tahran'da konservatuara girdi ve Tiyatro eğitimi aldı. Bir yıl sonra, 1995 yılında Tahran Üniversitesi'nde müzik bölümüne başladı ve bu sürede daha sonra müziği üzerinde derin etkiler bırakan Batı müziği ve müzisyenleri ile tanıştı: Jim Morrison, Chris Issak, Mark Knopfler, The Doors ve Leonard Cohen bu isimlerden sadece bazıları.

Namjoo, 90'lı yılların başında şarkı yazmaya başladı. 100’e yakın bestesi olan ve bunlardan dokuz tanesini ilk albümü Toranj ile yayınlayan müzisyen, başarılı bir şarkı sözü yazarı olmasına rağmen bu albümde daha çok Hafez, Mevlana ve Sadi-i Şirazi’nin şiirlerinden yararlandı.

Namjoo 2011'de ABD'ye taşındıktan sonra, Amerika’nın en prestijli okullarında dersler verirken ve tüm dünyada da biletleri günler öncesinden tükenen konserlere imza atıyor. 2017 yılında Nederlands Blazers Ensemble ile son albümü "Voices from the East" sonrası ilk İstanbul konseri için Mohsen Namjoo 1 Şubat’ta Zorlu PSM Ana Tiyatro’da!

Ailemizin En Güzel Sırrı - TİYATRO

Mekan: Galata Perform, 20:30, Tek Perde 60'

Ailemizin En Güzel Sırrı tiyatro oyunu,izleyicisiyle buluşuyor.

"Hayatı ailemizden öğreniriz.Yaşamımızda yapabildiğimiz ya da yapamadığımız her şey o ilk öğrendiğimiz biçimlerde gelir karşımıza. Ve her ailenin sırları vardır. Babanın ölümü sonrası, başlamayı umdukları 'yeni hayat' için, kendi sırlarını araştıran, geçmişle ve bugünle, hayal ve gerçeklerle yüzleşen bir ailenin kara mizahi hikayesi...

Can Özden'in Yeni Metin Yeni Tiyatro Atölyeleri kapsamında yazdığı ilk oyununu, deneyimli oyuncu ve yönetmen Selen Uçer yönetiyor. Oyunda uzun bir aradan sonra sahnelere merhaba diyen Münir Özkul ve Suna Selen'in kızı Güner Özkul'a, sahne ve ekranlardan tanıdığımız Pınar Göktaş ve Burak Küçükosman eşlik ediyor. "

Yazan: Can Özden

Yöneten: Selen Uçer

Oyuncular

Güner Özkul

Pınar Göktaş

Burak Küçükosman

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Sanatçı: Ata DEMİRER

Mekan: BKM, 21:00

Ata Demirer, ‘tek kişilik’ gösterisi ve gazinosuyla 1 Şubat'ta BKM Tiyatro Sahnesi’nde!

Demirer, gösterisinde hem stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik gazino’ oluyor!

Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.

Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor. Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor.

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Evlilik Curcunası - TİYATRO

Mekan: Kozyatağı Kültür Merkezi

Gazanfer Özcan & Gönül Ülkü Sahnesi, 20:30

Tesisatçı Yahya ve eşi Ela, kızlarını evlendirmek üzeredirler. Damadın ailesi, nasıl bir aileden gelin aldıklarını anlamak için nikah cüzdanlarını görmeyi şart koşmuştur. Ancak cüzdanı bulamayınca, resmi nikah kıydırmadıkları şüphesine kapılırlar. Bu durumda tek çare sil baştan nikah kıydırmaktır. fakat kocasının özensiz davranışlarından bıkmış olan Ela’yı yeniden evlenmeye ikna etmek o kadar kolay olmayacak ve komik olaylar birbirini izleyecektir.

Yazan : Ephrahim Kishon

Yöneten : Kubilay Zerener

Oynayanlar : Mehmet Çepiç, Ayça İnci, Serdar Sevtekin,Seda Demir, Fatih Ayhan ve Asena

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2 Şubat 2018 CUMARTESİ

Sanatçı: Fatih Erkoç

Mekan: Zorlu PSM Drama Sahnesi

Pop müzik sahnemizin usta müzisyeni Fatih Erkoç, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında 2 Şubat’ta Zorlu PSM'de!

Müziğe henüz üç yaşında ud sanatçısı babası Hasan Erkoç'un kendisine hediye ettiği keman ve yine sanatçı dayısı Hafız Sami'nin aldığı mızıkayla başlayan Fatih Erkoç, ilköğreniminin ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Batı Müziği bölümüne girdi. Konservatuvarda trombon, saksafon, piyano, kontrbas, ud ve flüt eğitimi devam ederken bir yandan çalışmaya başladığı İstanbul Gelişim Orkestrası'yla 1971'de Nihayet adlı albümü yayınladı.

1975'te 11 yıl boyunca kalarak İskandinav yarımadasının farklı orkestralarında çalışacağı Norveç'e giden Erkoç, 1986 ve 1989'da Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nı kazanırken ilk yarışmayı ona kazandıran Yol Verin A Dostlar'ın adını verdiği ilk albümünü 1987'de Midas Müzik etiketiyle yayınladı.

TRT hafif müzik ve caz korosunda 1980'li yılların sonundan itibaren çalışmaya başlayan müzisyen, dünyanın birçok yerindeki prestijli caz festivallerinde sahne aldı. 1992'de Ellerim Bomboş albümünü Raks Müzik etiketiyle yayınlayan Erkoç, özellikle albüme adını veren parçayla ülke pop müziğinin kitlelerce halen hatırlanan klasiklerinden birine imza attı.

Üretkenliğini 90'lı yılların devamında ve 2000'lerde de sürdüren sanatçı, kariyeri boyunca toplamda 13 albüm yayınladı. TRT'de Fatih Erkoç'la Yankılar adlı müzik programıyla televizyona da göz kırpan Erkoç, beğenilen programını farklı kanallara da taşıdı. Ayrıca bu dönem, İstanbul Gelişim Orkestrası çalışmaları nedeniyle ara verdiği konservatuvar eğitimini tamamladı. Son olarak geçtiğimiz yıl True Love adlı albümü yayınlarken hem farklı enstrümanlar hem de pop ve caz gibi farklı türlerdeki yetkinliğini bir kez daha kanıtlayarak sevenlerini büyülemeye devam etti.

Zorlu PSM, 2 Şubat’ta Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında usta bir sanatçıyı, Fatih Erkoç'u ağırlıyor!

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Sanatçı: Sertap Erener

Mekan: DasDas

Türk pop müziğin en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener bu yıl sanat hayatının 25. yılını kutluyor.

Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla her zaman izleyenleri kendine hayran bırakan Sertab Erener’in Sakin Ol, Aldırma Deli Gönlüm, Sevdam Ağlıyor, Aslolan Aşktır, Yanarım, Zor Kadın, Vur Yüreğim, Koparılan Çiçekler ve çok daha fazlasıyla keyifli dakikalar geçirip hatıralar arasında zamansız bir yolculuğa çıkartacağı konser 2 şubat günü saat 22:00’da Dasdas’ta gerçekleşecek.

Benzeri olmayan müzik kariyerinde bugüne kadar sayısız ödül alan, operadan rocka kadar birçok müzik türünü kapsayan ses yeteneği ve olağanüstü sahne performansı sayesinde Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Sertab Erener'in bu özel konserini kaçırmayın.

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Sanatçı: Yaşar

Mekan: Beyrut Performance

Sevilen şarkıcı Yaşar, 2 Şubat'ta Beyrut Performance sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Ünlü müzisyenin ülke çapında adını duyurması ve bugün bulunduğu konuma dair ilk adımlarını atması, 1996 yılında yayınladığı Divane isimli ilk albümüyle gerçekleşti. Ulaştığı satış rakamlarıyla altın plak kazanan albüm, aynı zamanda Yaşar'a Kral TV Müzik Ödülleri'nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı Ödülü'nü getirdi. Bu albümde yer alan Divane, Kumralım ve Birtanem gibi şarkılara 1998'de yayınlanan ikinci albümü Esirinim'de yer alan Kuşlar da eklenince Yaşar 90'lı yılların sonlarından itibaren ülkenin en tanınan sanatçılarından biri haline geldi.

Sanatçının başarısını pekiştiren 2001'deki Masal albümü, albüme adını veren parçanın yanı sıra Acıtmıyor Sevdan'la dillere dolanırken günümüze kadar toplam 9 albüm çıkaran Yaşar, katkıda bulunduğu albümler ve konserleriyle üretkenliğini ve başarısını sürdürdü. Özellikle Ezginin Günlüğü şarkılarının yorumlandığı Çeyrek albümünde yer alan Ebruli yorumuyla dikkatleri bir kere daha üzerine çekti. Özgün bestelerinden oluşan Sevda Sinemalarda'da albüme adını veren şarkı ve Hayırdır İnşallah'la müzik listelerinde yeniden bir numaraya yükselmeyi başardı.

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