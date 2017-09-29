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Kulağını koparan komşusunu öldürdü

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Kulağını koparan komşusunu öldürdü
Ankara'da, bir süre önce alacak verecek nedeniyle tartıştığı komşusunu kulağını kopardığı için tabancayla öldüren esnaf polise teslim oldu.

Edilinen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılay Sümer-1 Sokak'ta dükkanı  bulunan iki komşu esnaf Fetullah Y. ve Adem Yardımcıoğlu arasında 15 gün önce  alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Adem Yardımcıoğlu'nun, Fetullah  Y'nin kulağını ısırıp kopardığı, Fetullah Y'nin "Kulağımın hesabını soracağım."  diyerek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Fetullah Y, öğlen saatlerinde dükkanına gittiği Yardımcıoğlu'na  tabancayla ateş etti. Yardımcıoğlu, başına ve vücuduna isabet eden 5 kurşunla  olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Şüpheli, polisi arayıp olay yerine gelmelerini bekledi. İhbar üzerine  silahlı saldırının meydana geldiği sokağa gelen polis, Fettullah Y'yi gözaltına  aldı, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
 
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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