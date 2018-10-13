Kuki Kültür, Bayim Olur musun fuarına renk kattı!

CNR Fuar Merkezi’nde 16’ncı kez kapılarını açan ‘Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na, Kuki Kültür’de katıldı. Fuarda rengarenk kurabiyelerin üzerine baskılar yapan firma büyük ilgi topladı.

Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchising fuarı olan 16. ‘Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı kapılarını CNR Fuar Merkezi’nde açtı. 11-14 Ekim tarihleri arasında sürecek olan fuara 300 den fazla firma katılıyor. O firmalardan biri de Yavuz Elma’nın sahibi olduğu Kuki Kültür.

Şeker hamuruna şekiller veren, kurabiyeler, pastalar, şekerler ve kurumsal ürünlerin yapıldığı Kuki Kültür katıldığı ‘Bayilik Olur musun fuarına’ renk kattı. Yavuz Elma’nın sahibi olduğu Kuki Kültür, rengarenk kurabiyelerin üzerine isim yazarak kişiye özel kurabiye üretimi yapıyor. ‘Sevginizi ifade etmenin en lezzetli hali’ sloganıyla yola çıkan Kuki Kültür fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Aynı zamanda Elma Koleji’nin de sahibi olan İş adamı Yavuz Elma’nın kurduğu Kuki Kültür, insanların özel günlerini değerli hale getiriyor. Fuarda yoğun ilgiyle karşılanan Kuki Kültür’ün standında Mustafa Görkem Ciritcioğlu’da yer aldı.