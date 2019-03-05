  • BIST 103.731
  • Altın 222,243
  • Dolar 5,3869
  • Euro 6,0834
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

Kuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

»
Kuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!
Çorum’da kuduz virüsü nedeniyle bir köy karantina altına alınırken çevre köylerde de araştırma başlatıldı.

Olay önceki gün Çorum’un Mecitözü ilçesi'ne bağlı Çitli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Ömer C.’ye ait hayvanlar başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden Ömer C., müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Daha sonrada jandarmayı arayarak durum hakkında ihbarda bulundu. 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekiplerinin saldırıya uğrayan hayvanlar üzerinde yaptıkları incelemede kuduz virüsü bulaştığı belirlendi.,

Ekipler saldırıya uğrayan hayvanlarla teması olan Ömer C. ve köydeki 10 kişiyi sağlık kontrolünden geçirirken köyün tamamı karantina altına alındı. Hayvanlar ile teması bulunan vatandaşlara da kuduz aşısı uygulandı.

Diğer taraftan Çitli köyüne yakın çevre köylerde de oluşturulan ekiplerce geniş çaplı araştırma başlatıldığı, kuduz vakasına sebep olduğu belirlenen başı boş köpek ise jandarmanın yaptığı çalışmaların neticesinde bulunarak itlaf edildi. İtlaf edilen köpeğin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika üniversite de yangın05 Mart 2019 Salı 13:16
  • Müslüm filinde bir kriz daha!!05 Mart 2019 Salı 12:47
  • "Türk ekonomisi gelişti"05 Mart 2019 Salı 11:15
  • Marmara açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem05 Mart 2019 Salı 08:00
  • "Çanakkale geçilmez sözünü Türkler söylemedi"05 Mart 2019 Salı 07:49
  • "KORKUYORUM"04 Mart 2019 Pazartesi 17:08
  • Binali Yıldırım gözü nereye dikti04 Mart 2019 Pazartesi 15:24
  • Örnek Başkana sanatçılardan destek04 Mart 2019 Pazartesi 15:06
  • Aziz Yıldırım TFF'ye aday mı olacak?04 Mart 2019 Pazartesi 13:59
  • Kadir de inanır mı?04 Mart 2019 Pazartesi 13:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim