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Kudüs Protestosu!

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Kudüs Protestosu!
ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması, bugün Türkiye'nin dört bir yanında Cuma namazlarının ardından protesto ediliyor.

İstanbul'da Fatih Camii’nde bir araya gelen vatandaşlar da Trump'un kararına tepki gösteriyor. Kararı protesto etmek için Saraçhane'de akın eden binlerce kişi havadan görüntülendi.

Fatih Camii’nde Kudüs protestosuFatih Camii’nde Kudüs protestosuFatih Camii’nde Kudüs protestosuFatih Camii’nde Kudüs protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin bir çok noktasında Trump'ın kararına tepki gösteren vatandaşlar sokağa döküldü. Bu kapsamda, cuma namazı sonrası Trump'ın Kudüs kararına tepki göstermek isteyen binlerce vatandaş İstanbul'da Fatih'de bulunan Saraçhane'ye akın etti. Saraçhane'deki insan seli havadan görüntülendi.

Son dakika Kudüs karıştı... İsrail askerleri müdahale ediyor
Son dakika! Kudüs karıştı... İsrail askerleri müdahale ediyor
ŞEHİTLER MAKAMI'NDA "KUDÜS" PROTESTOSU

Öte yandan İstanbul'da Şehitler Makamı'nda toplanan bir grup ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto etti. 15 Temmuz Derneği üyesi yaklaşık 200 kişilik grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki Şehitler Makamı önünde toplandı. Kalabalık ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Vatana nasıl sahip çıktıysak, Kudüs'e de öyle sahip çıkarız" ," Kudüs bitmeyen duamızdır", "Kudüs Direnişine Selam" yazılı dövizler taşıdı.

Fatih Camii’nde Kudüs Cuma’sı
Fatih Camii’nde Kudüs Cuma’sı
Grup adına basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "İslam beldeleri ya doğrudan işgal yahut darbeler, çalkantılar, rejim değişiklikleri gibi yerli maşalar kullanmak suretiyle tarumar ediliyor. İslami terörle aynileştirilmeye çalışılarak tüm dünyada Müslümanlara karşı bir nefret kampanyası körükleniyor. İslam ülkelerini tek tek düşüren küresel şeytan, son kale olarak gördüğü Türkiye'ye yönelik hayallerini bir türlü gerçekleştirememiş ve 15 Temmuz gecesi unutamayacağı bir hezimete uğramıştır. Bunun kuyruk acısıyla, DAEŞ, PYD, FETÖ gibi terör örgütleriyle kirli ilişkisi deşifre olan ABD, şimdi de İslam'ın ilk kıblesine yönelik bir tecavüze yeltenmektedir. Mekke ve Medine ne ise Kudüs'te odur. Tüm İslam dünyasında ve mazlum coğrafyalarda heyecana sebep olan ve yeni bir umudun kıvılcımı olan 15 Temmuz zaferi inanıyoruz ki dalga dalga büyüyecek ve Kudüs'ü işgalden kurtarma azmiyle yeni bir dirilişin işaret fişeği olacaktır" diye konuştu.

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