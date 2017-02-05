Küçükçekmece'de servis aracı metrobüse çarptı: 7 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de bir servis aracı metrobüse çarptı. Kazada yaralananlar oldu. Olay sonrası trafik bir süre aksadı.



Küçükçekmece'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün metrobüse çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ömer Aydınsağ idaresindeki servis aracı D-100 Karayolu'nda Topkapı istikametinde seyrederken Küçükçekmece metrobüs durağında aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bu sırada karşı yönden gelen metrobüse çarptı. Kaza nedeniyle metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'ndaki trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekilirken, hasar gören durak bariyerleri de temizlik görevlilerince kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.