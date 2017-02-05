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Küçükçekmece'de servis aracı metrobüse çarptı: 7 yaralı

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Küçükçekmece'de servis aracı metrobüse çarptı: 7 yaralı
İstanbul Küçükçekmece’de bir servis aracı metrobüse çarptı. Kazada yaralananlar oldu. Olay sonrası trafik bir süre aksadı.


Küçükçekmece'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün metrobüse çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ömer Aydınsağ idaresindeki servis aracı D-100 Karayolu'nda Topkapı istikametinde seyrederken Küçükçekmece metrobüs durağında aracının hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, bu sırada karşı yönden gelen metrobüse çarptı. Kaza nedeniyle metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'ndaki trafik bir süre aksadı. 

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekilirken, hasar gören durak bariyerleri de temizlik görevlilerince kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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