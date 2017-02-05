Küçükçekmece'de servis aracı metrobüse çarptı: 7 yaralı

Küçükçekmece'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün metrobüse çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ömer Aydınsağ idaresindeki servis aracı D-100 Karayolu'nda Topkapı istikametinde seyrederken Küçükçekmece metrobüs durağında aracının hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, bu sırada karşı yönden gelen metrobüse çarptı. Kaza nedeniyle metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'ndaki trafik bir süre aksadı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekilirken, hasar gören durak bariyerleri de temizlik görevlilerince kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.