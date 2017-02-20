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Küçükçekmecede doğalgaz patlaması!

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Küçükçekmecede doğalgaz patlaması!
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

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