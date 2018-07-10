Küçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

Hatay'da cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı.

Arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cenazesi dün toprağa verildi.

Küçük çocuğun otopsi raporunda silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadığı belirtilirken, ilk bulgulara göre kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.

Ufuk Tatar'ın yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürüldü. Cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.