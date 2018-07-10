  • BIST 97.106
  • Altın 189,790
  • Dolar 4,7269
  • Euro 5,5324
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKüçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

Küçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

»
Küçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı
Hatay'da cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı.

Arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cenazesi dün toprağa verildi. 

Küçük çocuğun otopsi raporunda silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadığı belirtilirken, ilk bulgulara göre kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.

Ufuk Tatar'ın yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürüldü. Cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakırköy'de korkunç görüntü!10 Temmuz 2018 Salı 13:23
  • Başkan Yardımcısı Oktay'dan ilk açıklama10 Temmuz 2018 Salı 12:31
  • İstanbul'da o metro hattı hizmet vermeyecek10 Temmuz 2018 Salı 11:28
  • İstanbullular o saatlere dikkat10 Temmuz 2018 Salı 11:26
  • Üçüncü Havalimanı'ndan taşınmak için eğitim verilecek10 Temmuz 2018 Salı 11:24
  • Hangi ünlü ekran yüzü Atina Basın Müşavirliği görevine getirildi?10 Temmuz 2018 Salı 09:53
  • Genelkurmay başkanı belli oldu10 Temmuz 2018 Salı 09:22
  • Aracının plakası değiştirildi!10 Temmuz 2018 Salı 09:20
  • Haliç'te teknede yangın çıktı09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:26
  • İstanbullulara bayram müjdesi!09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim