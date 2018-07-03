Küçük Leyla toprağa verildi

Baba Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Ağrı’da Şükran- Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kızları Leyla’yla birlikte bayramlaşmak için dede Zeki Aydemir’in yaşadığı 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile bayramlaşmanın ardından, Nihat Aydemir’in babasının evine geçti. Aydemir çifti içeri girerken Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca jandarmaya haber verildi. Aramalara AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekât ekipleriyle kadavra arama köpekleri de katıldı.

Tüm bunlardan sonuç çıkmayınca, valilik kriz masası oluşturdu. 5 bin fotoğrafı il geneline dağıtıldı. Leyla’nın ailesine sayısız ihbar telefonu geldi. Küçük kızın, Mardin, Sivas ve Silivri’de görüldüğü iddialarının asılsız olduğu saptandı. Köyde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası da asılsız çıktı.

Tüm Türkiye’nin bulunması için seferber olduğu küçük kızın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruldu. 18 gün süren çaresiz bekleyiş, dün saat 17.45’te son buldu. Leyla’nın cesedi, kaybolduğu Bezirhane köyüne 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisine ot biçmek için giden bir köylü tarafından dere yatağı içerisinde bulundu. Jandarma, köye giriş çıkışları kapattı. Olay yerinde delil arandı. Leyla’nın ailesi acı haberle yıkıldı, sinir krizi geçirdi. Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler hesap versin” dedi.

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA BULUNDU

Leyla Aydemir’in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi. Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı'ya hareket etti.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla’nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı’da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan Köyü’nde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'nın Bezirhane köyünde sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baba Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.

AMCASI: ''LEYLA'M, SENİN KANIN YERDE KALMAYACAK''

Bu arada cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen ve güçlükle ayakta durabilen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, naaş ambulansa konulurken "Leyla'm, senin kanın yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.