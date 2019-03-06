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"Küçük kızlarım bana özeniyor"

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"Küçük kızlarım bana özeniyor"
İki çocuk annesi Adriana Lima kızlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Türk yazar Metin Hara ile birlikteliğine nokta koyan iki çocuk annesi Adriana Lima, çekim için evden uzaklaştığında yaşananları anlattı.
Eşi Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra 10 yaşındaki Valentina ve 7 yaşındaki Sienna'yı yalnız başına büyüten Adriana Lima, boş vakitlerini de kızlarına ayırıyor.

İki kızının da kendisine özendiğini belirten Brezilyalı model, "Bazen Miami'de çekime gittiğim zaman gelip kamera arkasında beni seyrediyorlar. Saçımın ve makyajımın nasıl yapıldığını ilgiyle takip ediyorlar. Daha sonra çekime gidiyorum. Geriye döndüğümde onları makyaj odamda, birbirlerinin saçını ve makyajını yaparken buluyorum" şeklinde konuştu.

37 yaşındaki güzel, bazen iş için evden uzaklaştığında olup bitenleri de şöyle anlattı:
"Eve geldiğimde banyoda kızlarımın benim makyaj malzemelerime bulanmış parmak izlerini buluyorum."

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