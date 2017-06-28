Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde beş yıldızlı bir otelin plajında otel müşterilerinden olan küçük yaştaki kız çocuğunun tacize uğradığını gören vatandaşlar olayı jandarma bildirdi. Otelin güvenlik görevlileri tacizde bulunan Suriyeli gençlerden 1’ini yakalarken, jandarma da diğer 4 genci yakaladı. Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü. (İHA)Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde beş yıldızlı bir otelin plajında otel müşterilerinden olan küçük yaştaki kız çocuğunun tacize uğradığını gören vatandaşlar olayı jandarma bildirdi. Otelin güvenlik görevlileri tacizde bulunan Suriyeli gençlerden 1’ini yakalarken, jandarma da diğer 4 genci yakaladı. Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü. (İHA)
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Küçük kıza taciz iddiası plajı karıştırdı: 5 Suriyeli yakalandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde plajda küçük yaştaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 5 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı.
Etiketler: Suriye, mülteci, son dakika, taciz, haberler
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