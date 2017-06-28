  • BIST 100.082
  • Altın 141,576
  • Dolar 3,5165
  • Euro 3,9867
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKayıp-kaçağı mahkeme çarptı!

Küçük kıza taciz iddiası plajı karıştırdı: 5 Suriyeli yakalandı

»
Küçük kıza taciz iddiası plajı karıştırdı: 5 Suriyeli yakalandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde plajda küçük yaştaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 5 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde beş yıldızlı bir otelin plajında otel müşterilerinden olan küçük yaştaki kız çocuğunun tacize uğradığını gören vatandaşlar olayı jandarma bildirdi. Otelin güvenlik görevlileri tacizde bulunan Suriyeli gençlerden 1’ini yakalarken, jandarma da diğer 4 genci yakaladı. Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü. (İHA)Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde beş yıldızlı bir otelin plajında otel müşterilerinden olan küçük yaştaki kız çocuğunun tacize uğradığını gören vatandaşlar olayı jandarma bildirdi. Otelin güvenlik görevlileri tacizde bulunan Suriyeli gençlerden 1’ini yakalarken, jandarma da diğer 4 genci yakaladı. Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü. (İHA)

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 6 yaralı26 Haziran 2017 Pazartesi 17:16
  • 3 günde 220 bin araç giriş yaptı26 Haziran 2017 Pazartesi 17:02
  • Bonzai içen kızın içler acısı hali26 Haziran 2017 Pazartesi 13:15
  • Trabzon'da PKK'dan bombalı saldırı! Yaralılar var26 Haziran 2017 Pazartesi 13:02
  • Taksim'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi; 44 gözaltı26 Haziran 2017 Pazartesi 12:32
  • Elazığ'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı26 Haziran 2017 Pazartesi 12:20
  • Ablalara şok soru: Fethullah Gülen gay mi?26 Haziran 2017 Pazartesi 12:13
  • Bayramı kana bulayacaklardı!25 Haziran 2017 Pazar 11:39
  • Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu25 Haziran 2017 Pazar 11:22
  • Sakarya'da iki grup arasında kavga24 Haziran 2017 Cumartesi 15:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim