Küçük Kıza Minibüs Hediye Etti

Şarkıcı Demet Akalın kızı Hira’ya 6. yaş günü hediyesi 270 bin TL değerinde minibüs hediye etmişti.

Popçu Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, 2014 yılında dünyaya geldi. Çift, kızları Hira'nın 6. yaş gününü organize ettikleri bir partiyle kutladı.

Partiye Hira'nın arkadaşlarının yanı sıra Esra Balamir, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Esra Balamir, Özlem Yıldız, Işın Karaca, Alişan, Buse Varol ve Gülben Ergen gibi birçok ünlü isim katıldı. Partide balon şovları ve çeşitli gösteriler yapılırken çocuklar doyasıya eğlendi.

Demet Akalın ve arkadaşları, kızı Hira'nın doğum günü kutlamasında çeşitli kostümler giyerek dikkat çekti.

Akalın, kızı Hira'ya doğum günü hediyesi olarak 270 bin TL'lik pembe bir minibüs satın aldı.



