Küçük İlber Ortaylı

Felsefe, bilim ve tarih konusunda fazlasıyla bilgisi var. Bir çok kitap okuyan Atakan Türkiye'nin gündemine oturdu.

10 yaşındaki Atakan için sosyal medyadan. ''Geleceğin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin parlak geleceği, Benden çok biliyor.'' gibi birçok yorum geldi.

Psilkologlar Atakan'ın öncelikle çocukluğunu yaşamalı dedi. Yrd.Doç.Dr. Psikolog Nevin Dölek Atakan için şunları söyledi;

“Esas soru şu, bu çocuk gelecekte nasıl biri olur? Atakan belli ki şimdiden kendisini zekasıyla tanımlıyor. İlgilense de ilgilenmese de eline ne geçerse okuyor, okuduğunu belli etmeye çalışıyor. Bu da zekasını belli etme gayretinin göstergesi olabilir. Gelecek hayatında başaramadığı şeyler olacaktır. Bu yapamadığı şeyler onun için çok büyük hayal kırıklıklarına sebep olabilir. “Ben çok iyi yaparım” durumuna alışmış bir çocuk yaşadığı her başarısızlıkta sıkıntı yaşayabilir. Etrafta ona yönelik başarı beklentisi de üzerinde baskı yaratacaktır. Bunun dışında uyum sorunu yaşayabilir, arkadaşları arasında farklılaşma, aynı dilden konuşmama, aynı şeylerle ilgilenmeme gibi sorunlar olabilir. Aileye bu noktada büyük görev düşüyor. Zeka konusuna çok fazla dikkat çekmemeleri gerekir. Çocuğu bütünsel olarak yetiştirmek gerekir. Atakan sporla da müzikle de ilgilensin. Sadece ciddi konularla ilgilenip kitap okumasın. Espri de yapsın, geyik de yapsın... Etraftan ona illa politikadan bahsetmesi gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaması gerekir.”

Akademisye ve yazar Bahar Eriş

”İzlediğimiz videolardan çocuğun psikolojisiyle ilgili yorum yapmak çok doğru değil. Çünkü çocuğun nasıl bir ortamda yetiştiğini, söylediklerinin ne kadarının kendisine ait olduğunu bilmiyoruz. Daha önceden çekilmiş olan başka videolarda çocuğun sorulara cevap verebildiğini görüyoruz. Bu da çocuğun düşündüğünü gösteriyor. Yüksek bir potansiyeli olduğu ortada ve bu potansiyelin mutlaka desteklenmesi gerekir. Çocuğu çok fazla göz önüne çıkarmamak, ‘dahi çocuk’ diye lakaplar takmamak gerekir. Sadece başarısına odaklanmamalı, duygusal, sosyal ve fiziksel ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalı. Eğer çocukla ilgili çok fazla beklenti oluşursa bu onun azmini düşürebilir, duygusal olarak etkileyebilir. Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini desteklemek, bu okumaya dair olan şevkini kırmamak gerekiyor. Çok fazla dahi denirse bu ilgisi azalabilir. Zekaya değil çabaya vurgu yapmak gerekir. Kıyastan kaçınılmalı, üstünlük çok fazla ön planda olmamalı. Çocuğun yaşıtlarıyla bir araya gelmesi ve yalnızlık duygusunun ortadan kaldırılması gerekir. Ben aileye profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum.”

Prof.Dr. Ömer Türker

“Felsefeyle tanışma çok erken yaşta olmalıdır. Bu açıdan bir çocuğun felsefeyle ilgilenmesini yadırgamamalıyız. Ama tabii ki Atakan daha istisnai bir örneğe benziyor. Bazı çocukların idrakları daha erken gelişiyor. Normal şartlarda felsefenin tartıştığı problemler ilkokul seviyesindeki çocuklara indirgenerek anlatılabilir. Çocuklara matematik öğretiliyorsa felsefe de mutlaka öğretilmeli. Bizim sistemimizdeki problem, felsefenin çocukların anlayabileceği dilden anlatılmaması. Ama artık üslubu ve anlatımları çocuklara uygun çok güzel yayınlar var . Bu sayede çocuklar da felsefeyle erken yaşta tanışabiliyor. Atakan’ın videoda söyledikleri, yaşına uygun bir konuşma değil, yaşının üzerinde bir anlatım tarzı var. Beş ayda 250 kitap okuması bir şey ifade etmez. Önemli olan kavraması. Felsefe okumakla değil, kavramların nereye değdiğini anlamakla ilgili bir şey.”