KÜÇÜK İBO'DAN OLAY YARATACAK ALEYNA YORUMU

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Küçük İbo, Aleyna Tilki'nin verdiği pozlara yorum yaptı.

Küçük İbo Tilki hakkında "Psikolojik destek alması gerekiyor" yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda görüntüsüyle eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki'ye bir yorum da Küçük İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Küçük'ten geldi.

"ESRAR ÇEKMİŞ GİBİSİN"

"Kıskan beni lütfen" yazısıyla paylaştığı son fotoğraflarına, "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların esrar çekmiş gibi" gibi yorumlar yapılan Tilki, takipçilerini endişelendirdi.

"MADDE KULLANIM OLAYINI AKLIMA BİLE GETİRMEK İSTEMİYORUM"

2. Sayfa programına katılan Küçük İbo, genç yıldızın bu pozları hakkında konuştu. İbrahim Küçük Tilki hakkında "Davranışlarını aşırı şöhrete ve zirvede olmasına bağlıyorum. Madde kullanım olayını aklıma bile getirmek istemiyorum.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMASI GEREKİYOR"

"Psikolojik destek alması gerekiyor. Ben almadım ama keşke zamanında alsaydım. Daha sağlıklı olurdu. Bize yol gösteren yoktu o zamanlar. Aleyna biraz daha şanslı. Menajerleri olsun, ekibi olsun, ona yol gösteren kişiler vardır." yorumunda bulundu."