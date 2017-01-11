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Küçük emekli!

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Küçük emekli!
Son yıllarda ritmik jimnastikte elde ettiği başarılarla dünyada rakipsiz olarak gösterilen Rus sporcu Yana Kudryavtseva (19), kariyerini noktaladığını açıkladı.

 

Henüz 19 yaşında ve parlak bir kariyere sahip olmasına rağmen bu kararı alan Kudryavtseva'nın açıklaması jimnastik dünyasında büyük yankı uyandırdı.Bugüne kadar girdiği her şampiyonada başarılı olan güzel sporcu, dünya çapında 16 madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda takım arkadaşı Margarita Mamun altın kazanırken, Yana Kudryavtseva gümüş madalya aldı.

1992 Olimpiyatları'nda yarışan yüzücü Aleksey Kudryavtseva'nın kızı olan Kudryavtseva, spora yüzmeyle başladı. 19 yaşındaki sporcu, jimnastik dünyasında 'Demir Kanatlı Melek' olarak anılıyor.

Uluslararası Cimnastik Federasyonundan (FIG) yapılan açıklamada, Kudryavtseva'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emeklilik kararı aldığı bildirildi.

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