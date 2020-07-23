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Küçük ekranıyla satışa çıkacak

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Küçük ekranıyla satışa çıkacak
Apple, iPhone 12 için son hazırlıklarını yapıyor. Şirket, birkaç farklı iPhone 12 modelini duyurmayı planlarken, başlangıç modeli olan iPhone 12 ise küçük ekranıyla dikkat çekiyor.

5.4 inç OLED ekran kullanması beklenen iPhone 12, 2016 yılında satışa sunulan iPhone SE modeli gibi ufak çaplı bir telefon. Diğer iPhone 12 modellerinden farklı olarak 5G desteğine sahip olmayacak olan cihaz, bu nedenle diğer modellerden daha uygun bir fiyata satışa sunulacak.

Diğer iPhone 12 modelleri ise daha büyük ekranlarla geliyor. 6.1 inç iPhone 12 Pro ile birlikte 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip bir iPhone 12 Pro Max modelinin de duyurusu yapılacak. iPhone 12 Pro Max'in bugüne dek geliştirilen en büyük ekrana sahip iPhone modeli olması bekleniyor.

iPhone 12, küçük ekranıyla satışa çıkacak
 
 


Telefonların dikkat çeken bir diğer yanı da arka yüzünde gizli. LIDAR tarayıcı kullanan cihaz, çektiği fotoğraflarda derinliği çok daha başarılı bir şekilde kullanıcısına sunacak. Fiyatlar ise cepleri yakacak.

 

Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre iPhone 12 serisinin başlangıç fiyatı 649 dolar olacak. iPhone 12 Max'in fiyatı 749 dolara çıkarken, Pro modellerinde ise fiyatlar 1099 doları bulacak.

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