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Küçük Arda'da acı haber geldi

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Küçük Arda'da acı haber geldi
Çorlu'daki tren kazası sonrası kendisine ulaşılamayan küçük Oğuz Arda'dan acı haber geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde dün akşam yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu bir facia yaşandı.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 124 YARALI VAR
Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AKRABASI TWITTER'DAN DESTEK İSTEDİ
Trende akrabaları bulunan herkes bir umutla iyi haber bekledi. Bunlardan biri de sabaha kadar trende bulunan küçük kuzeni Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'i arayan Simge Akdağ'dı. Acılı kadın, akrabalarının kazada kaybolduğunu Twitter üzerinden duyurdu ve yardım istedi.

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ACILI HABERİ DE AKRABASI DUYURDU
Sosyal medya üzerinden bulunması için destek çağrısı yapılan küçük çocuk ve babası faciada hayatını kaybetti. Acılı haber, yine akrabası tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

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