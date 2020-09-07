  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı

»
Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı
Ay Yapım’ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde corona virüsü paniği yaşanıyor.

TV100'ün haberine göre dizi ekibine yapılan testler sonrasında, başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka’nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. İkili ekibe büyük bir şok yaşatırken, diğer bir başrol olan İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncularda corona virüsü çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu.

KUBİLAY AKA TWITTER’DAN DA PAYLAŞTI

Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı. Corona virüsüne yakalanan Kubilay Aka, aynı zamanda "Çukur" dizisinde de 'Celasun' rolünü canlandırıyor.

Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26
  • Sosyetik güzel korkudan mı beraber?28 Ağustos 2020 Cuma 17:05
  • Kahkaları Nişantası"nda yankılandı28 Ağustos 2020 Cuma 16:52
  • Korkudan hastaneye koştu28 Ağustos 2020 Cuma 16:46
  • Defne Samyeli paylaşımı çok beğenildi28 Ağustos 2020 Cuma 16:36
  • Gülşen ve Edis'in 500 bin TL’lik ‘Nirvana’sı!28 Ağustos 2020 Cuma 16:30
  • Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredecek27 Ağustos 2020 Perşembe 14:11
  • Demet Özdemir'den ilginç önlem!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:26
  • Rita Ora'nın bikinili pozu Instagram'ı salladı!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:22
  • Ebru Şahin'e niyet Zeynep Bastık'a kısmet!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:19
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim