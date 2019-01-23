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Kübalı voleybolcu ile evlendi

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Kubilay Gecelerde

Rıza Tansu nun sevgilisi Küba lı bir güzel. Geçtiğimiz yıllarda ortagi Hakan Dalokay ile İstanbul Etiler de açtıkları Flyy inn adlı barla tanınan Rıza Tansu şimdilerde Tansu yatçılık ile yatseverlere hizmet veriyor. Ortağı Hakan Dalokay ise Çeşme de beach işletiyor 
Rıza bey iki oğlunun annesi Şehnaz Vardarli dan boşandıktan sonra aşk orucunu Küba lı bir güzel le bozdu.
2004-2008 yaz olimpiyatları nda Küba bayan voleybol milli takım formasını da giyen Yaima
Ortiz ile sevgili oldu.
Rıza Tansu sevgilisi Yaima
Ortiz ile senenin büyük bir bölümünü sahibi olduğu ve güney sahillerinde demirli bulunan yayında geçiriyor 
Rıza Tansu geçtiğimiz sene Küba nin Başkenti Havana da Yaima ortiz ile evlenerek sevgisini resmiyete taşıdı.

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