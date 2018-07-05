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KRT TV yayın hayatına son veriyor!

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KRT TV yayın hayatına son veriyor!
Medyada şok bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin ilk kültür ekranı olan KRT TV'nin kapanacağı açıklandı.

Gazete Habertürk'ün yayın hayatına son verme kararının ardından medyada sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin ilk kültür ekranı olan KRT TV'nin kapanacağı açıklandı.

Kültür TV’nin yayın hayatına gelecek ay son vereceği belirtildi. Açıklamanın TV’nin sahibinden geldiği belirtildi.

Avukat-Yazar Fidel Okan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanalın sahibiyle görüştüklerini belirterek, “Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! ‘Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz’ dedi”  ifadelerini kullandı.

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