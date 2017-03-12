Kriz büyüyor: Bir başka Avrupa ülkesinden şok adım!

Danimarka Başbakanı Lokke Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyaretin ertelenmesi için talepte bulundu.
Lokke Rasmussen, Türkiye-Hollanda arasındaki siyasi kriz nedeniyle, Başbakan Binali Yıldırım'ın Danimarka'ya yapacağı ziyaretin ertelenmesini talep etti. Rasmussen yazılı açıklamada, 'Türk mevkidaşıma konuyla ilgili erteleme talebimi ilettim' ifadelerini kullandı.
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Danimarka Başbakanı Lokke Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyaretin ertelenmesi için talepte bulundu.
Danimarka Başbakanı Lokke Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyaretin ertelenmesi için talepte bulundu.
Etiketler: Kriz büyüyor
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