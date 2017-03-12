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Kriz büyüyor: Bir başka Avrupa ülkesinden şok adım!

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Kriz büyüyor: Bir başka Avrupa ülkesinden şok adım!
Danimarka Başbakanı Lokke Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyaretin ertelenmesi için talepte bulundu.

Danimarka Başbakanı Lokke Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyaretin ertelenmesi için talepte bulundu.
Lokke Rasmussen, Türkiye-Hollanda arasındaki siyasi kriz nedeniyle, Başbakan Binali Yıldırım'ın Danimarka'ya yapacağı ziyaretin ertelenmesini talep etti. Rasmussen yazılı açıklamada, 'Türk mevkidaşıma konuyla ilgili erteleme talebimi ilettim' ifadelerini kullandı.

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