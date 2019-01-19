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Kritik zirvenin tarihi belli oldu

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Kritik zirvenin tarihi belli oldu
Beyaz saray sözcüsü duyurdu. ABD başkanı Trump ve Kore devlet başkanı Kim Jong-un ikinci görüşmeyi şubat ayının sonunda gerçekleştirecek.


Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin tarihini açıkladıBeyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin, şubat sonunda yapılacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile bir araya geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Başkan Donald J. Trump, (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile bir buçuk saat görüştü." açıklamasını yaptı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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