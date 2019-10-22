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KRİTİK ZİRVE SIRASINDA AJANSLARA DÜŞEN TUHAF AÇIKLAMA!

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KRİTİK ZİRVE SIRASINDA AJANSLARA DÜŞEN TUHAF AÇIKLAMA!
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşme sırasında tuhaf bir açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Syromolotov, Türkiye’nin kuzeydoğudaki operasyonunun Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlâl ettiğini söyledi. Syromolotov bu açıklamasını Reuters haber ajansı son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Haber, Rus İnterfax haber ajansından aktarılırken, aynı dakikalarda uluslararası ajanslara Erdoğan-Putin zirvesinin fotoğrafları düşüyordu. Zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulunuyordu.

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