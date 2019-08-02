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KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI

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KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'de ateşkes sağlandığına dair açıklamayı Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olarak değerlendirdi.

Kazakistan'da konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'de ateşkes sağlandığına dair açıklamayı Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olarak niteleyip "Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak" dedi.

"SURİYE''NİN ASTANA SÜRECİNİ DESTEKLEDİĞİNİN ONAYIDIR"
Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Astana görüşmelerinin 13. turu sonunda basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Ateşkes açıklaması, Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak. Aynı zamanda bu, Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır" ifadeleri kullandı.

"İNİSİYATİFLER ALDIĞIMIZ ANLAMINA GELİR"
Suriye yönetiminin verdiği sözlerin eylemleriyle her zaman uyumlu olduğunu kaydeden Caferi, "Astana sürecine destek vermemiz, bu kararları destekleyen inisiyatifler aldığımız anlamına gelir. Bizler Nursultan'da bulunurken ateşkes açıklaması yapılmasının nedeni, burada bulunan herkese Suriye'nin Astana sürecini desteklediği mesajının verilmesidir" diye konuştu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: YARDIM EDEBİLİRİZ
Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Kazakistan'da yaptığı açıklamada, "Türkiye, Soçi memorandumu ile bu hususta (militanların İdlib'den çıkarılması hususunda) kendi üstüne birtakım yükümlülükler almış durumda. Bunu kendi başlarına yapamıyorlarsa, onlara yardım edeceğimize güvenebilirler" dedi.

TÜRKİYE'DEN SURİYE AÇIKLAMASI: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İdlib'teki gelişmelere ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İdlib gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunması bizim için büyük önem taşıyor. Rejim Mayıs ayından bu yana saldırılarını artırdı. Saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu. Bu saldırılar ülkemize yönelik bir mülteci akımı riskini de beraberinde getiriyor. Rejim güçleri terörizmle mücadele bahanesiyle sivil yerleşim yerlerini bombalıyorlar. Son olarak 22 Temmuz tarihinde bir Pazar yerine hava saldırısı yapıldı. Bu konudaki endişe ve beklentilerimizi rejimin garantörü Rusya'ya her fırsatta dile getiriyoruz. Rejim uluslararası toplumun gereken tepkiyi vermemesi nedeniyle bu saldırılara cesaret alıyor. Önümüzdeki dönemde de İdlib'te sükunetin sağlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

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