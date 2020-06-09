Kritik Toplantı Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da yapıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



En güzel sevda ve dava şiirlerinin merhum Karakoç'un hatırlatmasını yeni nesillere armağan ediyoruz. Merhum Zarifoğlu'nun mücadelesini de gençlerimize emanet ediyoruz. Şairi yazarı azalan bir millet kalbi ve damarları kuruyan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi sürecinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık.



Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyoruz. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske mesafe temizlik ilkleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

2023 sürecini yakınlaşmaya en yakın dönemdeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasında adeta son dönemece giriyoruz.



ALINAN YENİ KARARLAR

Bu haftadaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde:

Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır.

Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir. 65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.

18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.

Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

Aldığımız kararların milletimize faydalalı olmasını istiyoruz.

Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine karşılık verdiğimiz sayı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin, korona tedavisinde etkin şekilde kullandığı ilacı TÜBİTAD çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendileri üretmeye başladı. Çalışmaların ardından ilaç kullanıma başlayacaktır.

Dünya ticaret örgütünün darılmanın 2020 yılında %13 ila%32 oranında gerçekleşeceği yönündedir. Sonuç olarak 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde düşüşler işsizliklerde yükselmeler bekleniyor.

Özellikle ABD ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarda açıklanan destek paketlerine rağmen ekonomilerinde yükselmenin oldukça yavaş olduğu gözleniyor. Kayıpların gelecekte ağır sonuçları ortaya çıkaracağına inanılıyor.

Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz imkan sunabilen nadir ülkelerden biri olduk.

Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu 4 temel taşı yerine koyduk. Üstüne ulaşım, tarım, enerji ve dış politikayı ekledik. Bütün bunlarla Türkiye daha da güçlenen ve ileri yürüyen bir ülke oldu.

5,5 milyon ailemize 1 lira nakdi yardımda bulundu.

Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarmayı yasakladık hem de kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin maliyetini hafiflettik.

Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa ödeneğinden yararlananlara aylık 1177 lira nakdi ücret desteği vermeye başladık. 1 milyon sayısına ulaştık.

Ekonomik istikrar kalkanı gibi paketi devreye alabildik. Dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlerimize, esnafıma ve vatandaşlarımıza destek olduk.

Konutta tarihin en düşük maliyetleri içeren bir finansman desteğini geçtiğimiz günlerde devreye aldık. Gerek ekonomik istikrar kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleriyle devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu gösterdi.

Önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Bunun için Türkiye'nin istikrar kalkanı adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık.

Kaynak: Hürriyet