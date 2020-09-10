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Kritik toplantı bugün: Doğu Akdeniz için NATO devrede

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Kritik toplantı bugün: Doğu Akdeniz için NATO devrede
Doğu Akdeniz'deki gerilim için Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Salı günü yapılması planlanan ancak ertelenen Türk ve Yunan taraflarının NATO çatısı altında görüşmesi için askeri yetkililer temaslara başladı.

Toplantının bugün NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

Fransa da Korsika’da Akdeniz toplantısı yapacak

Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırmayı tercih eden Fransa ise kendi bloğunu oluşturma amacında... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO toplantısıyla aynı gün Akdeniz'de sınırı olan İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerini ağırlayacak.

Liderler Korsika adasında, Doğu Akdeniz gerilimi ve Türkiye gündemi ile toplanacak.

Macron-Miçotakis görüşmesi

Zirve öncesinde Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de baş başa görüşmesi bekleniyor. İkilinin, Rafael tipi savaş uçakları başta olmak üzere Fransa'nın Yunanistan'a silah satışını da öngören askeri işbirliği anlaşmasını imzalaması öngörülüyor.

Bu adım, NATO kulislerinde uzlaşma niyetinde olmayan Yunanistan'ın Türkiye'yi sıkıştırma çabası olarak yorumlanıyor.

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