Kritik Noktadan İlk Fotoğraf

SON zamanlarda gözlerin çevrili olduğu PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin kentine Türkiye'nin olası operasyonuna muhalifler de destek verecek. Azez ile Afrin arasındaki bölgede kontrol noktası oluşturarak olası operasyon için hazır kıta bekleyen muhalifle

Suriye iç savaşının ardından Kilis’in karşısında bulunan Halep kentine bağlı Azez ilçesinin kontrolü rejim güçlerinin elinden Özgür Suriye Ordusu güçleri kontrolüne girdi. Ancak, zaman içerisinde Türkiye’ye açılan Bab Es Selame Sınır Kapısı’nı elinde tutmak isteyenler için kritik önem taşıyan Azez; kontrolü sağlamak için ÖSO içerisinde başlayan gruplaşmalar ile terör örgütü DEAŞ ve PYD’nin hayallerini süsledi. Bab Es Selame Sınır Kapısı’nın kontrolünü ÖSO’ya bağlı hareket eden gruplar elinde tuttu ve burada kontrolü geçen Ekim ayında geçici hükümete devretti. Sınır kapısında yaşananların aksine Azez ilçe merkezi ise bir süre terör örgütü DEAŞ denetimine girse de genellikle ÖSO’nun elinde kaldı.

FIRAT KALKANI İLE DEAŞ PÜSKÜRTÜLDÜ

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’nin Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Türkiye sınırında kontrolü sağlayarak, ülkenin kuzeyindeki Cerablus ve Azez’i de ele geçirerek Afrin’e kadar uzanan koridoru ele geçirmek istediğini duyurdu. Bu sırada Azez ile Cerablus arasındaki bölgede kontrolü elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ’ın sınır hattındaki Gaziantep ve Kilis’e yönelik saldırıları üzerine Türkiye geçen yıl Ağustos’ta Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. TSK tarafından desteklenen ÖSO güçleri, Cerablus ile Azez arasındaki hatta bulunan DEAŞ’lı teröristleri temizleyerek, bölgeyi güvenli hale getirdi. Türkiye’nin bu hamlesinin ardından hem bölge güvenli hale geldi, hem de PYD’nin sınır hattında kantonları birleştirerek ülkenin kuzeyindeki hattı elinde bulundurma hayali sona erdi.

TSK’nın bölgeyi güvenli hale getirmesinin ardından Azez’e komşu olan PYD denetimindeki Afrin’deki teröristler hem Türkiye’ye hem de Azez bölgesindeki ÖSO güçleri ile sivillere yönelik taciz atışları yapmaya başladı. PYD’nin bölgedeki varlığının tehdit oluşturması üzerine Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon yapılacağı sinyalini verdi. Sınır hattında güvenlik önlemlerini alan TSK aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye içerisinde de önlem aldı.

AZEZ’DE MUHALİFLER OPERASYONA HAZIR

Olası operasyonun gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrildiği Afrin’e en yakın noktadaki Azez’de ÖSO bünyesinde hareket eden muhalif gruplar da harekete geçti. Doğan Haber Ajansı (DHA) ekibi sınırı geçerek Azez’de muhaliflerin olası operasyona yönelik hazırlıklarını görüntüledi. Azez ile Afrin ve Halep arasındaki ulaşımın sağlandığı karayolunun ulaşıma kapatıldığı bölgede ÖSO bünyesinde bulunan Ceyşel Şamel, Cephet El Şamiye başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar önlem aldı.

SÜREKLİ NÖBET TUTUYORLAR

Azez kentinde kontrolü elinde bulunduran muhalifler, Afrin sınırında setler ve kontrol noktaları oluşturdu. Azez ile Afrin arasındaki bölgede üzerine ağır silahların monte edildiği araçlar ve havanların kurulu olduğu kontrol noktaları oluşturan muhalifler, olası saldırılara karşı eli tetikte nöbet tutuyor. ÖSO bünyesindeki muhalifler, bazı noktalarda birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan PYD’li teröristleri de sürekli olarak dürbünlerle gözetleyerek her hareketini adım adım takip ediyor.

PYD BÖLGESİNDE RUSYA BAYRAĞI

Türkiye’nin olası operasyonunun konuşulduğu Afrin’in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan bazı binaların çatısında ise Rusya bayrağı olduğu görüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını açıklamasına karşın Maranaz bölgesindeki bazı binaların çatısında bulunan Rusya bayrağı ise Azez tarafından çıplak gözle görülebiliyor. PYD’li teröristlerin Afrin çevresinde olası bir operasyona karşı hendekler kazdığı ve zaman zaman ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye yönelik taciz ateşi açtığı bildirildi.

TACİZ ATEŞİNE ANINDA KARŞILIK VERİLİYOR

DHA ekibinin görüntülediği muhalif güçlerin oluşturduğu kontrol noktasına Afrin bölgesindeki PYD'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan taciz ateşine kontrol noktasında bulunan Ceyşel Şamel grubu üyesi muhalifler, ağır silahlarla anında karşılık verdi. Taciz ateşinin yapıldığı bölgede bulunan PYD’liler, muhalifler tarafından doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla ateş altına alındı.

“TSK’NIN YAPACAĞI OPERASYONA GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Sıcak anların yaşandığı kontrol noktalarında bulunan muhalifler, TSK'nın Afrin'e yönelik olası operasyonuna destek vererek bölgeyi teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı’na da katılan gruplar arasında yer alan Ceyşel Şamel grubu sorumlularından Esad Dennun, PYD’li teröristlerin Türkiye gibi kendileri için de tehdit oluşturduğunu söyledi. Azez ve çevresinin güvenli hale gelmesini arzuladıklarını anlatan Dennun, bunun için Türkiye’nin kararına uyarak olası operasyona her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Şu an Afrin sınırına yakın noktada diğer ÖSO grupları gibi kendilerinin de kontrol noktaları kurarak, PYD’li teröristlerin saldırılarını engellediklerini anlatan Dennun, “Bizim isteğimiz bir an önce kentimizin ve çevresinin teröristlerden temizlenerek tam anlamıyla güvenli olması. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ile Azez arasındaki bölge güvenli hale geldi. Biz bu güvenli bölgenin daha da genişlemesi için Türkiye’nin alacağı her türlü karara uyarak destek olacağız” dedi.