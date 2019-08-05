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SON DAKİKASURİYE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYIP OPERASYON BAŞLATTI!!

KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ!

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KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ!
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

ABD ve Türk yetkililer arasında yapılan kritik güvenlik bölge toplantısı sona erdi. Toplantıya yarın devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmelerin bugün tamamlandığını açıklayarak," Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

ABD askeri yetkilileriyle yapılan müşterek çalışmanın ilki 23 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yle, bir başka terör örgütü olan DAEŞ'e karşı ittifak yapan ABD, güvenli bölge konusunda çekinceli. Donald Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce güvenli bölgeyi desteklediğini vurgulayan mesajlar verse de, henüz bu konuda somut bir adım atılmadı.

Türkiye ise ülkenin güvenliğinin, Suriye'nin kuzeyinin terörden temizlenmesiyle doğrudan alakalı olduğunun altını çiziyor. Ankara, bunun için Suriye'de gerekirse tek başına operasyona girişeceği mesajını vermişti.

DIŞİŞLERİ'NİN 'TEK BAŞIMIZA DA YAPARIZ' MESAJI
Cuma günü basının karşısına geçen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz" demişti.

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