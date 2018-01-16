  • BIST 114.418
  • Altın 163,214
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6533
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!

Kritik Görüşme

»
Kritik Görüşme
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Orgeneral Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile yapacağı görüşme olacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye için Korkutan Tespit15 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
  • TEM'de 12 Araç Birbirine Girdi15 Ocak 2018 Pazartesi 15:55
  • Meryem Uzerli'nin aşk elçisi15 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
  • Trabzon'da pistten çıkan uçak için bugün operasyon başlıyor15 Ocak 2018 Pazartesi 10:49
  • Kanal İstanbul Güzargahı Açıklandı15 Ocak 2018 Pazartesi 10:40
  • Minibüste akıl almaz olay! 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı15 Ocak 2018 Pazartesi 09:59
  • Doktor Adayı Çocuk Pornocusu Çıktı!15 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
  • Yolcu Uçağı Pistten Çıktı14 Ocak 2018 Pazar 09:51
  • Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar14 Ocak 2018 Pazar 09:29
  • TSK Afrin'i Vuruyor14 Ocak 2018 Pazar 09:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim